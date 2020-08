Kommunalwahl 2020 in Xanten : Unterschrift fehlt – Kandidat der SKU von Liste gestrichen

Xanten Die Parteien und Wählergemeinschaften mussten bis Ende Juli die erforderlichen Unterlagen einreichen, um an der Kommunalwahl in Xanten teilzunehmen. Auf einem Formular der SKU fehlte eine Unterschrift – ein Kandidat wurde deshalb von der Reserveliste gestrichen.

Es habe von ihm keine gültige Zustimmungserklärung vorgelegen, erklärte Wahlleiter Niklas Franke im Wahlausschuss am Mittwoch. Auf dem Formular habe seine Unterschrift gefehlt. Dieser Mangel habe auch nicht mehr rechtzeitig behoben werden können. Die SKU habe ihre Unterlagen erst eine Stunde vor Ablauf der Frist eingereicht, und nach Prüfung der Formulare habe die noch junge Partei keine Zeit mehr gehabt, die Unterschrift nachzureichen. Deshalb stehen auf der Reserveliste der SKU nun zwei statt der geplanten drei Namen. Das könnte für sie Folgen haben, sollte sie bei der Kommunalwahl so viele Stimmen bekommen, dass ihr mehr als zwei Sitze im Stadtrat zustehen. Allerdings kann sie nur in acht der 16 Stimmbezirke gewählt werden, weil sie nur dort Kandidaten aufgestellt hat.

Bei der Kommunalwahl hat jeder Wähler eine Stimme, mit der er den Direktkandidaten in seinem Bezirk und gleichzeitig dessen Partei oder Wählergemeinschaft wählt. In den Stadtrat ziehen die Direktkandidaten ein, die ihren Bezirk gewinnen. Gleichzeitig erhält jede Partei so viele Sitze, wie sie insgesamt Stimmen bekommen hat. Diese Sitze werden über die Reserveliste besetzt. In Xanten treten an: CDU, SPD, FBI, Grüne, BBX, Linke, FDP, FOX und SKU.