Kommunalwahl in Xanten : SKU reicht kurz vor Fristende Wahlvorschläge ein

Xanten Neun Parteien und Wählergemeinschaften wollen in Xanten zur Kommunalwahl antreten. Unter ihnen ist eine neue Partei: die SKU. Die erforderlichen Unterlagen legte sie gerade noch rechtzeitig vor.

In Xanten will eine neue Partei in den Stadtrat einziehen: die Sozial-Konservative Umweltpartei (SKU). Am letzten möglichen Tag, am Montag, hat sie die erforderlichen Unterlagen im Wahlamt vorgelegt, wie die SKU mitteilte: „61 Minuten vor Fristende haben wir unsere Wahlvorschläge eingereicht.“ Das Wahlamt bestätigte den Eingang. Insgesamt wollen neun Parteien und Wählergemeinschaften in Xanten antreten: CDU, SPD, FBI, Grüne, Linke, FDP, BBX, FOX und SKU. Außerdem bewerben sich zwei Frauen und vier Männer um das Amt des Bürgermeisters: Amtsinhaber Thomas Görtz (CDU), Olaf Finke (SPD), Valérie Petit (FBI), Stella Werner (FOX), Rainer Groß (parteilos) und Andreas Luschgy (parteilos). Das Wahlamt prüft nun alle Unterlagen. Am Mittwoch, 5. August, entscheidet der Wahlausschuss, ob alle Parteien, Wählergruppen und Kandidaten zugelassen sind.