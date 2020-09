Entwicklung der Pandemie im Kreis Wesel : Neue Fälle in Dinslaken, Moers, Neukirchen-Vluyn, Voerde und Xanten

Kreis Wesel Der Kreis Wesel meldet in mehreren Städten und Gemeinden weitere Corona-Fälle. Der Trend der vergangenen Tage setzt sich aber fort: Die Zahl der Neu-Infektionen ist im Moment auf einem niedrigen Niveau.

Im Kreis Wesel sind weitere fünf Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie leben in Dinslaken (1), Moers (1), Neukirchen-Vluyn (2), Voerde (1) und Xanten (1). Das teilte der Kreis Wesel mit. Er veröffentlicht in der Regel montags bis freitags um die Mittagszeit die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der Pandemie. In dieser Woche sind täglich wenige neue Fälle hinzugekommen: Am Donnerstag waren es vier, am Mittwoch null, am Dienstag sieben und am Montag fünf. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist deshalb auf 4,8 gesunken. Am Donnerstag lag sie noch bei 5,7. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.