Kandidaten für Xantens Stadtrat : Spitzentreffen in Lüttingen

Reservelisten Insgesamt wird der nächste Stadtrat in Xanten aus mindestens 32 Mitgliedern bestehen. Zu den 16 Direktkandidaten kommen also noch genauso viele oder mehr Frauen und Männer über die Reservelisten der Parteien und Wählergemeinschaften ins kommunale Parlament. Wie viele Sitze einer Gruppierung im Stadtrat zustehen, hängt von der Anzahl der Stimmen ab, die sie im gesamten Stadtgebiet bekommt. Deshalb können es insgesamt auch mehr als die 32 Sitze im Stadtrat sein – so wie zuletzt: 2014 hatte die CDU 15 der 16 Wahlbezirke gewonnen. Damit schickte sie mehr Kandidaten in den Stadtrat, als ihr nach dem Wahlergebnis an Sitzen zustand. Andere Parteien erhielten dafür Ausgleichsmandate.