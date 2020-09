VSR-Gewässerschutz : Labormobil untersucht Brunnenwasser in Xanten

Xanten Mitglieder des VSR-Gewässerschutzes kommen zum Marktplatz in Xanten. Bürger können ihnen Proben ihres Brunnenwassers bringen. Vor Ort wird der Anteil von Nitrat, Säure und Salz ermittelt.

Die gemeinnützige Organisation VSR-Gewässerschutz bietet am Dienstag, 8. September, in Xanten eine Untersuchung des Brunnenwassers an. Zwischen 9 und 11 Uhr können Bürger dafür eine Wasserprobe an einem Labormobil auf dem Marktplatz abgeben. Diese wird auf den Nitrat-, Säure und Salzgehalt untersucht. Das wird vor Ort gemacht. Bürger können die Ergebnisse am Ende der Aktion am Labormobil abholen. Für eine Untersuchung wird eine Gebühr von zwölf Euro erhoben. Gegen weitere Kostenbeteiligungen werden weitere Untersuchungen auf Parameter wie Eisen, Phosphat oder Bakterien angeboten. „Wichtig ist, dass geklärt wird, ob das eigene Brunnenwasser ohne Gesundheitsgefahren für die Kinder zum Planschen oder gar zum Trinken geeignet ist“, sagt Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz.