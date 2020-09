Kommunalwahl 2020 : CDU und FOX streiten über Alte Bürgermeisterei Wardt

Xanten Was wird langfristig aus der Alten Bürgermeisterei Wardt in Xantens Innenstadt? Das Forum Xanten (FOX) wirft der Stadt vor, sie lasse das Gebäude vergammeln, diese dementiert vehement, und die CDU attackiert die Wählergemeinschaft.

Die Auseinandersetzung zwischen der CDU und dem Forum Xanten (FOX) wird schärfer. Die Christdemokraten werfen der Wählergemeinschaft vor, dass sie Falschmeldungen verbreite. Bürgermeister Thomas Görtz (CDU) schimpfte über „immer unerträglicher werdende Fakenews dieser ‚Partei’“. Anlass war die Ausgabe einer FOX-Wahlkampfzeitung am Mittwoch. In ihr hatte das Forum Xanten geschrieben, dass die ehemalige Bürgermeisterei Wardt leer stehe und die Stadt das Gebäude aus dem 19. Jahrhundert vergammeln lasse – das Dach sei von Efeu überwuchert. Das stimme nicht, und dort befinde sich neuerdings das Bauamt, schrieb die CDU.

In den vergangenen Jahren war die Verwaltung des Freizeitzentrums Xanten (FZX) in dem Gebäude gewesen, bis sie im Sommer in das Infocenter an der Südsee zog. Der Stadtrat beauftragte daher die Verwaltung damit, Vorschläge für eine weitere Nutzung vorzulegen. Das steht noch aus. In der Zwischenzeit hätten Mitarbeiter des Bauamtes ihre Büros in das Gebäude verlegt, weil ein Teil des Rathauses renoviert werde und dort weniger Platz sei, erklärte der Technische Beigeordnete Niklas Franke auf Nachfrage. Es handle sich um eine Übergangslösung. Diese vorübergehende Nutzung sei gut, es fehle aber die langfristige Lösung, sagte der FOX-Vorsitzende Thomas Janßen. Auch dürfe sich der Gebäudezustand nicht verschlechtern. Franke erwiderte, dass die Stadt das Haus nicht vergammeln lasse und Nutzungsvorschläge noch vorlegen werde.