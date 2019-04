Einsatz in Xanten-Marienbaum : Misthaufen brennt – Feuerwehr rückt an

Xanten In Xanten-Marienbaum hat es auf einem Bauernhof gebrannt. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres – auch mit Hilfe eines Traktors.

Die Feuerwehr Xanten hat am Mittwoch einen Brand in Marienbaum gelöscht. Sie war am Nachmittag alarmiert worden, weil auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ein Misthaufen brannte. Die Einsatzkräfte nutzten einen Traktor, um das Brandgut auseinander zu schieben, und löschten das Feuer. Etwa nach einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

Es war der sechste Einsatz für die Xantener Freiwillige Feuerwehr innerhalb weniger Tage. Am Ostermontag war sie nach Birten gerufen worden, wo Grünschnitt und Holzreste in Brand geraten waren. Wegen der Trockenheit und der Nähe zu einem Waldstück bauten die Einsatzkräfte zunächst eine sogenannte Riegelstellung auf, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern, bevor sie es löschten. Später wurden die Kameraden zu einem Brand in Wardt gerufen. Allerdings stellte sich dieser als ein angemeldetes Osterfeuer heraus, sodass die Feuerwehr nicht tätig werden musste. Anders als drei Tage vorher: Am Karfreitag war in Wardt Rindenmulch in Brand geraten und hatte sich zu einem etwa 60 Quadratmeter großen Bodenfeuer entwickelt. Aber die Feuerwehr konnte es schnell löschen. Später wurden die Einsatzkräfte in Wardt erneut alarmiert, weil ein Anwohner Rauch gesehen hatte. Nach etwas längerer Suche wurde ein angemeldetes Osterfeuer als Ursache ausgemacht. Bereits am Donnerstag war der Löschzug Xanten-Mitte wegen einer brennenden Hecke gerufen worden.