Kollision bei Überholmanöver : Frau aus Xanten stirbt bei Verkehrsunfall auf A31

Ahaus/Xanten Auf der Autobahn 31 sind am Samstag zwischen Ahaus und Coesfeld zwei Autos und ein Transporter zusammengestoßen. Dabei kam eine Frau aus Xanten ums Leben. Außerdem wurden sechs Menschen verletzt.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 6.40 Uhr am frühen Morgen auf der Autobahn 31 zwischen Legden/Ahaus und Gescher/Coesfeld. Demnach war die 20 Jahre alte Frau aus Xanten mit vier weiteren Personen in einem BMW in Richtung Oberhausen unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler näherte sich der Wagen mit hoher Geschwindigkeit einem VW-Transporter auf der rechten Spur. Links fuhr gleichzeitig ein Ford und war dabei, den Transporter zu überholen.