Übung in über 20 Metern Höhe : Feuerwehrleute trainieren in Xantener Innenstadt

Foto: RP/Markus Werning 4 Bilder Feuerwehr trainiert in Xantener Innenstadt.

Xanten Menschen blieben stehen, holten ihre Handys heraus, legten den Kopf in den Nacken: Feuerwehrleute aus dem Kreis Wesel haben am Samstag mit Drehleitern in der Xantener Innenstadt trainiert.

In der Xantener Innenstadt bot sich den Menschen am Samstag ein seltenes Bild: Um den Dom herum standen drei Drehleiterfahrzeuge der Feuerwehren Xanten, Alpen und Voerde. Aber einen Grund zur Sorge gab es nicht, es war nichts passiert. Die Feuerwehrleute trainierten.

Die Übung gehört zur Ausbildung zum Drehleitermaschinisten. Dabei lernen die Feuerwehrleute, wie nah sie mit dem Fahrzeug an ein Gebäude heranfahren müssen, um mit der Drehleiter ein Ziel in mehr als 20 Metern Höhe zu erreichen. Das ist in der Xantener Innenstadt gar nicht so einfach, weil die Gassen schmal und verwinkelt sind. Die Feuerwehrleute mussten also ganz genau rangieren und sich gut überlegen, ob sie mit ihrem Fahrzeug besser vorwärts oder rückwärts ans Gebäude heranfahren, um mit der Drehleiter das Ziel zu erreichen.

Die Übung in der Xantener Innenstadt ist Teil einer mehrtägigen Ausbildung. 13 Feuerwehrleute aus dem Kreis Wesel nehmen daran teil. An insgesamt acht Tagen lernen sie Theorie und Praxis. Sie werden von fünf Ausbildern unterrichtet. Am vergangenen Donnerstag schrieben sie bereits die Theorieprüfung und mussten 35 Fragen beantworten. Am nächsten Sonntag steht die praktische Prüfung an. Dann müssen sie beweisen, dass sie mit der Drehleiter ein Ziel ansteuern können. Nach der Trainingseinheit am Samstag in Xanten dürften sie bestens vorbereitet sind.

Die Feuerwehr im Kreis Wesel hat pro Jahr zahlreiche Lehrgänge an verschiedenen Orten. Die Ausbildung zum Drehleitermaschinisten findet in Xanten statt.

