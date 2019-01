Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Xanten : Ein Sturm, die Dürre und viele Brände

Foto: Feuerwehr Xanten 4 Bilder Einsätze der Feuerwehr Xanten im Jahr 2018

Xanten Orkantief „Friederike“ hinterlässt Spuren in der Bilanz der Feuerwehr Xanten für 2018. Bürgermeister Görtz sichert den Einsatzkräften die Unterstützung der Stadt zu. Die Feuerwehr ehrt und befördert zahlreiche Kameraden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Markus Werning Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg. Autorendetails aufklappen Markus Werning verantwortet die Inhalte der RP-Lokalausgabe Xanten/Rheinberg. zum Autorenprofil

An einem einzelnen Tag im Januar hatte die Feuerwehr Xanten im vergangenen Jahr mehr Einsätze als sonst in einem ganzen Monat. Es war der 18. Januar, das Sturmtief „Friederike“ fegte über das Land, blies Bäume um, riss Dachziegel von den Dächern, schob ein Dach von einer Turnhalle herunter. 51 Mal mussten die Kameraden an diesem Tag ausrücken, doppelt so oft wie im gesamten Juli, dem Monat mit den zweitmeisten Einsätzen 2018. Das berichtete Pressesprecher Philipp Schäfer auf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Xanten am Freitagabend im Rathaus.

Dieser eine Tag im Januar hinterließ deutliche Spuren in der Einsatzstatistik. 2018 mussten die Kameraden insgesamt 40 Brände löschen, zum Beispiel im heißen Dürre-Sommer. 49 Mal stellte sich ein Notruf als Fehlalarm heraus. Aber in den meisten Fällen (109) leistete die Feuerwehr technische Hilfeleistung, öffnete zum Beispiel Türen, damit eine Person geborgen werden konnte, oder eilte zu einem Verkehrsunfall, um jemanden aus einem Fahrzeug zu ziehen. Unter „technische Hilfeleistung“ fallen aber auch Einsätze nach einem Sturm. Insgesamt wurde Xantens Feuerwehr im vergangenen Jahr 207 Mal gerufen, 57 Mal mehr als im Jahr 2017. Auch diese Zahl macht deutlich, wie viel das Sturmtief „Friederike“ den Kameraden an einem Tag abverlangte.

Wehrleitung und Bürgermeister Thomas Görtz mit Kameraden, die befördert oder dafür geehrt wurden, dass sie 25 oder 35 Jahre in der Feuerwehr sind. Foto: Christoph Reichwein (crei)



Heiligabend bei der Feuerwehr : Weihnachten mit der anderen Familie

zurück

weiter

Auch deshalb sagte Bürgermeister Thomas Götz den Kameraden am Freitag „herzlichen Dank“ dafür, „dass Sie für uns da sind“. Er versicherte ihnen, dass sie „eine große Lobby in Xanten“ haben. Die Stadt habe allein im vergangenen Jahr mehr als eine Million Euro in Material, Fahrzeuge und Gebäude investiert, sie werde die Feuerwehr auch in Zukunft unterstützen. „Denn es ist gut investiertes Geld in unser aller Sicherheit.“ Es sei nicht selbstverständlich, „dass Frauen und Männer für die Sicherheit der Bürger sorgen“, sagte Bezirksbrandmeister Klaus-Thomas Riedel. Kreisbrandmeister Udo Zurmühlen erinnerte daran, wie gefährlich die Einsätze sein können, und bat die Kameraden: „Kommt immer alle gesund wieder nach Hause.“

Insgesamt sind 302 Frauen und Männer in Xantens Feuerwehr. Die Kinderfeuerwehr (6 bis 10 Jahre) zählt 18 Mitglieder und die Jugendfeuerwehr (10 bis 18 Jahre) 36. 190 Frauen und Männer rücken zu Einsätzen aus. Die Mitglieder der Feuerwehr haben im vergangenen Jahr zahlreiche Fortbildungen besucht: Dabei informierten sie sich zum Beispiel über atomare, biologische und chemische Stoffe, falls sie zu einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter gerufen werden, oder tauschten sich mit anderen Kameraden darüber aus, wie sich eine verletzte Person schnell, sicher und schonend aus einem Unfallfahrzeug bergen lässt. 31 Kameraden wurden am Freitag befördert und elf dafür geehrt, dass sie schon 25 oder 35 Jahre in der Feuerwehr aktiv sind.