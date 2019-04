Knapp 11.000 Euro : Bürgermeister veröffentlicht Nebeneinnahmen

Xanten Bürgermeister Thomas Görtz hat seine Nebeneinnahmen für das Jahr 2018 öffentlich gemacht.

(pek) Demnach erhielt der Bürgermeister für anzeigepflichtige Nebentätigkeiten und Ämter in Gremien im vergangenen Jahr insgesamt 10.880 Euro. Davon musste Görtz 950 Euro an die Stadtkasse abführen, weil die Tätigkeit in direktem Zusammenhang mit dem Bürgermeisteramt steht. Das geht aus einer Liste hervor, die er alljährlich dem Rat vorlegt.