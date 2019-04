Leiter der Xantener Dombauhütte : „Ein alter Dachstuhl ist eine Gefahr“

Die Freiwillige Feuerwehr übt regelmäßig am St.-Viktor-Dom und in seinem Umfeld, um im Ernstfall gut vorbereitet zu sein und schnell zur Tat schreiten zu können. Foto: Werning. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Der Leiter der Xantener Dombauhütte weiß um die Bedeutung des Brandschutzes. Daher würden er und sein Team bei Bauarbeiten immer bestimmte Vorkehrungen treffen.

Die Brandkatastrophe von Paris am Montagabend hat viele Menschen entsetzt, auch das Team der Dombauhütte. Ist so etwas auch im Xantener Dom möglich? Wir sprachen mit Johannes Schubert, dem Leiter der Dombauhütte.

Johannes Schubert Für uns ist kaum fassbar, dass ein solches Bauwerk, eine Leitkirche der gotischen Kunst, in kürzester Zeit so abbrennen kann. Zig Generationen haben Notre-Dame mit viel Liebe fertiggestellt. Was jetzt passiert ist, ist bitter. Darum haben wir in Xanten, wie viele andere Kirchenbauwerke in ganz Europa auch, gestern um zwölf Uhr für fünf Minuten die Glocken geläutet.