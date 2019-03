Freiwillige Feuerwehr Sonsbeck: 18.000 Stunden für Sonsbeck geleistet

Sonsbeck Mit derzeit 109 aktiven Mitgliedern sorgt die Freiwillige Feuerwehr für die Sicherheit der Bürger. Viele Kameraden wurden geehrt.

Markus Plüm (pm) ist Redakteur in der Lokalredaktion Xanten der Rheinischen Post.

Enorm viel zu tun hatten die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sonsbeck im vergangenen Jahr. Insgesamt 90 Einsätze mussten auf Gemeindegebiet abgearbeitet werden – rund 40 Prozent mehr als noch im Jahr 2017. Darin spiegelt sich unter anderem auch der lange, heiße Sommer mit einer Vielzahl an schweißtreibenden Feld- und Waldbränden wider, der die Feuerwehr von Mai bis Oktober auf Trab hielt.

Diese Zahlen wurden den Einsatzkräften am Samstag auf der Jahreshauptversammlung der Wehr, die im Kastell stattfand, präsentiert. Gemeindebrandinspektor Jürgen Köhlitz begrüßte als Leiter der Feuerwehr dort auch Sonsbecks Bürgermeister Heiko Schmidt, Kreisbrandmeister Udo Zurmühlen sowie Ehrengäste aus den Reihen der Feuerwehr.

Insgesamt gab es laut Köhlitz 28 Brandeinsätze, 45 technische Hilfeleistungen und vier überörtliche Hilfeleistungen. Zudem wurde dreimal der Rettungsdienst unterstützt. Zehnmal hatten es die Wehrleute mit einem Fehlalarm zu tun. Letztlich konnten 16 Menschen gerettet oder aus gefährlichen Zwangslagen befreit werden. Für diese Leistungsbereitschaft dankte der Leiter der Feuerwehr allen Einsatzkräften. Fünf neue Kameraden fanden im vergangenen Jahr zudem den Weg in die Einsatzabteilungen der Löschzüge. Die Personalstärke der Feuerwehr Sonsbeck beträgt einschließlich der Jugendfeuerwehr und Ehrenabteilung 159 Kameraden, davon 109 im aktiven Einsatzdienst, die rund 18.000 Arbeitsstunden leisteten – dies entspricht in etwa 2250 Arbeitstagen, die ehrenamtlich zu allen Tages- und Nachtzeiten für die Sicherheit der Bürger geleistet wurden. Besonders stolz ist Köhlitz auf die Jugendfeuerwehr, die wichtige Jugendarbeit in der Gemeinde Sonsbeck leistet. Bei der Versammlung wurden vier Jungen und Mädchen neu aufgenommen