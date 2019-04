Infoabend in Xanten : Drogenhilfe erklärt Eltern den Reiz und das Risiko von Fortnite

Ein Junge spielt Fortnite (Symbolbild). Foto: AP/Martha Irvine

Xanten Kaum ein Computerspiel ist bei Kindern und Jugendlichen so beliebt wie Fortnite. Was macht den Reiz aus? Und wann wird es gefährlich? Das erklärt die Drogenhilfe besorgten Eltern bei einem Infoabend in Xanten.

Das Computerspiel Fortnite hat sich in kurzer Zeit zu einem Massenphänomen entwickelt. Schätzungen zufolge wurde es bereits von mehr als 200 Millionen Menschen weltweit gespielt. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen ist Fortnite beliebt. Zunächst müssen sie auch nichts bezahlen: Es gibt eine kostenlose Variante. Die Nutzer können aber Geld für zusätzliche Funktionen ausgeben.

Warum sind so viele Kinder und Jugendliche von Onlinespielen wie Fortnite fasziniert? Darum geht es bei einem Infoabend für Eltern, den die Drogenhilfe Kamp-Lintfort am Donnerstag, 9. Mai, in Xanten anbietet. Von 18 bis 20 Uhr erklären Fachleute in der Jugendkulturwerkstatt (Jukuwe) Exit, worin der Reiz der Spiele besteht, welche Gefahren damit verbunden sind und worauf Eltern achten können, bevor sich das Spielen bei ihren Kindern in eine kritische Richtung entwickelt. Eine Anmeldung ist per Mail unter exit-xanten@t-online.de möglich.

