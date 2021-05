„Zu kostenintensiv“ : Xantens Grüne äußern Bedenken gegen Umbaupläne für Parkplatz

Xanten In der Debatte um den Umbau des Parkplatzes an der Ecke Bahnhofstraße und Westwall melden sich Xantens Grüne zu Wort. Gegen die vorgestellten Pläne haben sie „große Bedenken“. Sie sprechen sich für eine „einfache Erweiterung des Kurparks“ aus.

Nach der Kritik aus der Bevölkerung am geplanten Umbau eines zentralen Parkplatzes in Xanten äußern sich die Grünen dazu. „Wir können das Unverständnis in der Öffentlichkeit verstehen, welches nun dieses Projekt Parkplatz-Rückbau und Entsiegelung begleitet, denn auch aus unserer Sicht ist die vorgeschlagene Planung zu kostenintensiv“, teilten die Grünen mit. „Wir haben große Bedenken gegen die stark erweiterte Konzeption und Planung, die von der Verwaltung vorgenommen wurde.“