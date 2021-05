Wegen Corona fällt die Wiesn-Gaudi 2021 aus : Freizeitzentrum Xanten sagt Oktoberfest erneut ab

Exklusiv Xanten Seit Dienstagabend steht fest, dass die Wiesn-Gaudi an der Südsee wegen der Pandemie erneut verschoben werden muss. Die 22. Auflage soll nun vom 29. September bis 23. Oktober 2022 stattfinden. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

„Die Entscheidung zur erneuten Verschiebung versetzt mir und sicherlich auch allen Fans des Xantener Oktoberfestes einen Stich ins Herz“, sagte Wilfried Meyer, der Leiter des Freizeitzentrums Xanten (FZX). Das FZX richtet die Großveranstaltung aus, die in diesem Jahr vom 30. September bis zum 24. Oktober hätte stattfinden sollen. „Bei aller Wehmütigkeit – die immer noch unsichere Corona-Pandemie-Lage lässt leider keine Durchführung im Herbst zu“, so Wiesn-Wirt Meyer weiter. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Die Veranstaltung werde auf jeden Fall nachgeholt, betonte der FZX-Chef. Bereits gebuchte Tickets behalten daher ihre Gültigkeit für den entsprechenden Nachholtermin in 2022. Gerade für die treuen Gäste dieses Events in Xanten tue ihm die erneute Verschiebung sehr leid. Wilfried Meyer: „Ich hoffe, dass sie Verständnis für die unausweichliche Entscheidung aufbringen und dem Oktoberfest Xanten treu bleiben.“