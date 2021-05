Geplante Brücke am Mölleweg : Xanten ärgert sich über Hülskens

Geplante Brücke am Mölleweg

Xanten Die Brücke am Mölleweg in Xanten sollte schon 2020 stehen. Aber bisher haben nicht einmal die Bauarbeiten angefangen. Die Pläne für das Bauwerk müssen auch noch genehmigt werden. Die Stadt Xanten macht das Unternehmen Hülskens dafür verantwortlich.

Xantens Bürgermeister Thomas Görtz fordert das Unternehmen Hülskens auf, endlich die Brücke am Mölleweg in Lüttingen zu bauen. In einem Gespräch mit unserer Redaktion zeigte er sich verärgert darüber, dass noch immer nicht klar sei, wann der Mölleweg wieder durchgängig befahrbar sei. Dabei habe die Brücke schon 2020 gebaut werden sollen. Für die Verzögerungen machte Görtz Hülskens verantwortlich. „Ich glaube, dass die Firma mit der Brücke überfordert ist.“