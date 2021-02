Auf der Karte sind die Kreuzungen (Knotenpunkte 1 bis 12 in orange) und die Straßen (Querschnitte 1 bis 6 in rot) eingezeichnet, an denen am 25. August 2020 der Verkehr gezählt wurde. An den Knotenpunkten wurden die Fahrzeuge morgens und abends gezählt, an den Querschnitten 24 Stunden lang. Foto: Büro Stadtverkehr/Mapcreator/OSM/Podtschaske