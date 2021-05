Internationaler Museumstag : Sieben Museen öffnen digital ihre Türen

Das Geldmuseum in Xanten-Wardt veranschaulicht Währungen in ihrer vielfältigen Form (Archivfoto). Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen/Sonsbeck/Xanten Zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 16. Mai, laden auch Museen in Xanten, Sonsbeck und Alpen zu einer digitalen Entdeckungstour auf ihren Homepages ein.

Insgesamt sieben Museen in Alpen, Sonsbeck und Xanten sowie in Moers und Neukirchen-Vluyn fördert die Sparkasse am Niederrhein seit vielen Jahren. Sie vermitteln Orts- und Regionalgeschichte und greifen Themen auf, die weit über die Grenzen des Niederrheins hinaus das Interesse der Menschen wecken. Wegen der aktuellen Corona-Einschränkungen sind ihre Türen leider zu, hineinschauen kann man trotzdem. Der Internationale Museumstag am Sonntag, 16. Mai, bietet dazu eine gute Gelegenheit. Anbei die Liste mit den Links, die direkt in die Museen führen. – Xanten: www.geldmuseum-xanten-wardt.de; www.siegfriedmuseum-xanten.de; www.stiftsmuseum-xanten.de; Sonsbeck: www.denkmal-sonsbeck.de/gommansche-muehle/; Alpen: www.hausderveenergeschichte.de;