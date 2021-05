Trendsport : In Xanten entsteht ein neuer Pumptrack

In Xanten entsteht ein neuer Pumptrack

Derzeit entsteht die neue Pumptrack-Anlage auf dem Fürstenberg in Xanten. Sie soll bald nicht nur Vereinsmitgliedern, sondern allen Mountainbikern zur Verfügung stehen. Foto: Randolf Vastmans

Xanten Auf einem vom TuS Xanten gepachteten Gelände auf dem Fürstenberg wird eine spezielle Strecke für Mountainbiker gebaut. 8.000 Euro wird sie kosten. Oliver Kuse und seine Mitstreiter wollen die Anlage im Sommer eröffnen.

Pumptrack ist eine speziell geschaffene Mountainbike-Strecke. Ziel ist es, darauf ohne zu treten durch Hochdrücken des Körpers aus der Tiefe am Rad Geschwindigkeit aufzubauen. Der Fahrer oder die Fahrerin steht dabei auf den Pedalen und sitzt nur kurz beim Start im Sattel. Ein Pumptrack wird als Rundkurs aus Lehm oder Erde in flachem Gelände gebaut und kann in beide Richtungen gefahren werden. Der etwa einen Meter breite „Biketrail“ ist mit Wellen und weiteren Elementen wie Steilwandkurven oder Sprüngen versehen. Pumptracks können mit Mountainbikes, BMX-Rädern, Laufrädern, Scootern und Skateboards befahren werden.