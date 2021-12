Landesliga-Team überrascht Stefan Swoboda : Xantens Handballer verabschieden „Swobo“

Xanten Die Landesliga-Männer und Coach Michael Kessel überraschten den 38-Jährigen beim letzten Training in diesem Jahr. Der Rheinberger bekam sein altes Trikot ausgehändigt.

Wegen der Pandemie war Stefan Swoboda ein Abschiedsspiel im Trikot des Handball-Landesligisten TuS Xanten verwehrt geblieben. Daher lud ihn Trainer Michael Kessel am Mittwoch zur letzten Trainingseinheit in diesem Jahr in die Halle an der Bahnhofstraße ein. Swoboda wusste allerdings nicht, dass er da im Mittelpunkt stehen würde. Nicht nur die TuS-Mannschaft, sondern auch alte Weggefährten aus anderen Vereinen schauten vorbei.