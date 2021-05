Kostenpflichtiger Inhalt: 110 Arbeitsplätze betroffen : AOK verabschiedet sich aus Rheinberg

Das Rheinberger AOK-Haus an der Bahnhofstraße, 1991 bezogen, wird verkauft. RP-Foto: Dastkutah Foto: Sassan Dastkutah

Exklusiv Rheinberg Am 30. Juni macht die Krankenkasse Schluss – nach 55 Jahren in der Stadt Rheinberg. Das Gebäude an der Bahnhofstraße soll verkauft werden. Die 110 Mitarbeiter werden auf andere Standorte verteilt. Es gibt keine betriebsbedingte Kündigungen.