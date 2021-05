B-Ligist plant die neue Fußball-Saison : SV Vynen-Marienbaum verpflichtet zwei Bezirksliga-Spieler

Xanten Bastian Röös und Roshan Olen Damocles vom TuS Xanten verstärken den Fußball-B-Ligisten ab der neuen Saison. Insgesamt meldet der Klub sieben Neuzugänge.

Beide hätten auch Angebote von Vereinen aus höherklassigen Ligen erhalten, entschieden sich aber letztlich für einen Wechsel zum B-Ligisten. „Unser Trainer hatte von einem Spieler den Hinweis bekommen, dass beide den TuS Xanten gerne verlassen wollen. Wir nahmen dann den Kontakt auf. Sebastian hat viele Gespräche mit ihnen geführt und konnte die Jungs von uns überzeugen“, so Thielen.

Besonders von Bastian Röös erhoffen sich die Verantwortlichen, dass er direkt in eine Führungsrolle schlüpft. „Wir wollen, dass er mit seiner Qualität, die jungen Spieler mitnimmt“, sagt der Abteilungsleiter. Aufstiegsambitionen hege man allerdings keine. „Wir wollen den Klassenerhalt so früh wie möglich sicher machen. Oben mitspielen kann nicht unser Anspruch sein, auch wenn zwei namenhafte Neuzugänge kommen“, sagt Thielen.

Der langjährige Kapitän „hat das Potenzial für die B-Liga und will oben angreifen“, so Thielen. Der Kader würde nun aus 18 Feldspielern und zwei Torhütern bestehen. „Mit den Neuzugängen sind wir sehr zufrieden. Wir schauen positiv auf die neue Saison. Der Trainer ist überglücklich, dass seine Gespräche mit den Spielern so positiv angekommen sind und sie sich für den SV Vyma entschieden haben“, sagt Tommy Thielen.