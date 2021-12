Neuzugang beim 1. FC Mönchengladbach freut Houben : Aleksandar Milenovic kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Fussball-Oberliga Der 1. FC Mönchengladbach hat zum Ende des Jahres noch einen Neuzugang für die Rückrunde präsentieren können. Mit Aleksandar Milenovic kehrt ein ehemaliger Jugendspieler zum Oberligisten zurück – zur Freude von Coach Stephan Houben

Kurz vor dem Jahresende kann der 1. FC Mönchengladbach einen weiteren neuen Spieler in seinen Reihen begrüßen. Mit Aleksandar Milenovic (21) verpflichtete der Oberligist einen Spieler, der für Fortuna Düsseldorf in der B-Junioren und A-Junioren Bundesliga zum Einsatz kam.

Die Platzanlage an der Luisenstraße dürfte Milenovic noch bestens kennen, lief er doch bereits in der Jugend in den Farben des Vereins auf. Dort waren seine Qualitäten dann so gut, dass schließlich der Klub aus der Landeshauptstadt auf ihm aufmerksam wurde. Nachdem er dann erneut zum 1. FC Mönchengladbach gewechselt war, schloss er sich dem FC Wegberg-Beeck an und kam für die dortige U19 zum Einsatz. Eine schwere Verletzung setzte ihn allerdings für einige Zeit außer Gefecht. Im Sommer dieses Jahres plante er sein Comeback beim 1. FC Viersen und absolvierte beim Tabellenzweiten der Landesliga auch die komplette Vorbereitung. Ein Transfer kam aber dennoch nicht zustande.