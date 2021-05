Neues Sportangebot geplant : SV Orsoy will sich einen Padel-Platz bauen

SV Orsoy will sich einen Padel-Platz bauen

Rheinberg Der Verein möchte bald die Trendsportart, die ein Mix aus Tennis und Squash ist, anbieten. Inspirationen haben sich die Vereinsverantwortlichen beim TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort geholt.

Wenn es nach dem Vorstand des Gesamtvereins und der Tennis-Abteilung geht, wird spätestens zur Saison 2022 eine neue Trendsportart beim SV Orsoy angeboten. Padel heißt das Zauberwort. Dieser Rückschlagsport soll für einen weiteren Anstieg der Mitgliederzahlen in der Tennis-Abteilung sorgen. Der SVO hofft auf Fördergelder für den Bau der Spielflache.

Padel ist nicht mit Paddeln zu verwechseln. Für die Sportart, die in Südamerika ihren Ursprung hat, ist kein Wasser erforderlich. Vielmehr handelt es sich um einen Mix aus Tennis und Squash. Zwei Zweier-Teams stehen sich gegenüber. Die Spielfläche hat ein Grundmaß von 20 mal 10 Metern. Sie ist von einer durchsichtigen Glas- sowie Kunststoffwand oder Maschendraht umgeben und kann in das Match mit einbezogen werden.

Padel- und Tennis-Spielregeln sind bis auf kleinere Ausnahmen gleich. Kunststoffschläger gibt es ab 40 Euro. Am Ende des Schlägers befindet sich ein Riemen, der ums Handgelenk gewickelt wird. Die Schlagfläche besteht aus einem Gummi-Schaumstoff-Gemisch, in dem Löcher zur Verringerung des Luftwiderstand eingearbeitet sind. Padelbälle haben einen geringeren Innendruck als Tennisbälle. Der Griff ist kürzer, das Netz im Mittelbereich 88 Zentimeter hoch.

„Wir haben uns eine Padel-Anlage beim TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort angesehen und auch dort gespielt“, sagt der zweite Vorsitzende des SV Orsoy und Tennis-Abteilungsleiter Rolf Rothgang, der dort mit SVO-Chef Philipp Berndtsen erste Bekanntschaft mit Padel auf dem Court machte. „Es hat riesig Spaß gemacht“, so Rothgang nach dem sportlichen Auftritt. Die neue Trendsportart habe einige Vorteile gegenüber dem Tennis. So kann bei jedem Wetter, mit Ausnahme von Schnee, gespielt werden. Padel ist auch für ältere Aktive interessant, da die körperlichen Anforderungen wie die Schlagkraft nicht ganz so hoch sind.