Mit Bella Rose und Weihegold am Start : Isabell Werth dominiert das Maimarkt-Turnier in Mannheim

Rheinberg Die Dressurreiterin aus Rheinberg glänzt bei ihren Auftritten. Bei vier Starts feiert sie vier Siege. Die Veranstaltung gilt als ein Gradmesser für die bevorstehende Championats-Saison.

„Wir hatten die Nummer eins und Nummer zwei der Weltrangliste am selben Tag im Viereck am Start. Das gab es noch nirgends“, sagte Turnierchef Peter Hofmann, der sich „super zufrieden“ insbesondere mit Blick auf Isabell Werth zeigte, die ihre Stuten Bella Rose und Weihegold in bestechender Form präsentierte. „Schade, dass keine Zuschauer dabei waren“, so Hofmann. Denn die hätten sicherlich allzu gerne die vier Siege der Rheinbergerin live miterlebt. So gab es Gold für Werth auf Bella Rose im CDI4*-Grand Prix (79,957 Prozent) vor Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Zaire-E (77,370) und Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Foundation (72,978) sowie im Grand Prix Special (80,277) vor Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Zaire-E (78,723) und Hubertus Schmidt (Borchen) mit Denoix PCH (74,362).