Fußball : Union Wetten ist in dieser Saison kaum wiederzuerkennen

Union Wetten ist in dieser Saison kaum wiederzuerkennen

Kevelaer Das Team hat noch vor der Winterpause einen Haken hinter den Klassenerhalt in der Kreisliga A gesetzt. Im Vergleich zur vergangenen Spielzeit wirkt die Mannschaft wie ausgewechselt.

Lässt man den Blick über die Tabelle der Fußball-Kreisliga A, Gruppe 2, schweifen, dürfte so manch einer stutzig innehalten. An der Spitze gibt es keine Überraschungen. Doch auf Platz drei thront eine Mannschaft, die man vor ein paar Wochen wohl kaum dort verortet hätte. Die Rede ist von Union Wetten.

Das Team von Spielertrainer Christian Offermanns ist in dieser Saison kaum wiederzuerkennen. Eindrucksvolle 28 Punkte stehen zur Winterpause auf der Habenseite. Neunmal verließen die Wettener den Platz als Sieger. Dazu gesellen sich ein Unentschieden und fünf Niederlagen. Die Aufstiegsrunde, die im Frühjahr 2022 ausgespielt werden soll, ist damit bereits drei Spieltage vor Ende der Qualifikations-Phase unter Dach und Fach. Für Christian Offermanns und sein Team noch viel bedeutsamer: der Klassenerhalt ebenfalls.

Spult man die Zeit ein Jahr zurück, ist das Bild ein gänzlich anderes. In der ab November unterbrochenen Spielzeit 2020/21 standen die Zeichen von Anfang an auf Abstiegskampf. Nach sieben Spieltagen belegte Union Wetten damals mit mageren drei Punkten den letzten Tabellenplatz.

Wie bereits in der vergangenen Saison profitierte die Union von der Verbands-Entscheidung, den Abstieg allgemein auszusetzen. Die Frage lautet nun: Was unterscheidet die Mannschaft, die in dieser Saison das schwarz-weiße Trikot überzieht von der, die vor nicht allzu langer Zeit noch durch den Tabellenkeller irrte? Christian Offermanns meint die Gründe zu kennen. Auf zwei kann er sich festlegen: „Eine Systemumstellung und gesteigerte körperliche Fitness – daran ist unser neues Auftreten festzumachen“, sagt der Spielertrainer.