Fußball-Bezirksliga : Beim SV Sonsbeck II ruhen die Hoffnungen auf einen fitten Kapitän

Sonsbeck Jonas Gerritzen stand dem Fußball-Bezirksligisten bislang nur bedingt zur Verfügung. Hinter den Rot-Weißen liegt eine turbulente erste Saisonhälfte. In der Vorbereitung wird am Spielaufbau gearbeitet.

Nach Niederlagen, vor allem wenn sie sehr deutlich ausgefallen sind, kann Thomas Luyven nicht gleich zum fußballerischen Alltag übergehen. Er braucht dann zwei Tage, bis so eine Pleite verdaut ist. „Ich beschäftige mich dann nicht mir Fußball“, sagt der Trainer des Bezirksligisten SV Sonsbeck II. Vor der Winterpause gab’s wieder eines dieser Spiele. Die Rot-Weißen unterlagen dem 1. FC Bocholt II, der als Schlusslicht angereist war, mit 0:5. Sich so auf heimischem Kunstrasen aus dem alten Jahr zu verabschieden, schmeckte dem Coach, der am fünften Spieltag Daniel Langefeld ablöste, überhaupt nicht. Kurz vor Weihnachten ist die Klatsche aber ganz weit weg. „Ich habe mit der Mannschaft in neun Spielen zwölf Punkte geholt. Das ist voll okay“, so Luyven, der nicht mit einem schlechten Gefühl in die Winterpause gegangen sei.