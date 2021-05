Fußball : TuS Xanten holt Talent Lars van Schyndel

Lars van Schyndel schließt sich in der neuen Saison den Bezirksliga-Fußballern des TuS Xanten an. Schon in der Jugend lief er für den TuS auf. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Der 19-Jährige „Sechser“ war zuletzt Kapitän der U19 des 1. FC Kleve. Er kehrt in seine Heimatstadt zurück und möchte langfristig auch noch weitere Entwicklungsschritte gehen.

Fußball-Bezirksligist TuS Xanten hat sich die Dienste von Lars van Schyndel gesichert. Der gebürtige Xantener wechselt aus der U19 des 1. FC Kleve (A-Jugend-Niederrheinliga) zum TuS. Dass die Domstädter den Zuschlag bekamen, war nicht unbedingt zu erwarten, da dem 19-Jährigen unter anderem auch ein Angebot des Landesligisten SV Sonsbeck vorlag.

Für die Entscheidung pro Xanten sprachen aber auch berufliche Gründe. „Ich befinde mich aktuell noch in einem Dualen Studium zum Kommissaranwärter und werde ab Sommer als Polizist im Kreis Kleve tätig sein. Da wir auch in einem Schichtdienst arbeiten, muss ich erst einmal schauen, wie ich Beruf und Fußball überein bekomme“, erklärt van Schyndel. Der 19-Jährige startete mit vier Jahren seine Fußball-Laufbahn beim SSV Lüttingen. Mit 13 Jahren wechselte er dann zum Ortsrivalen TuS Xanten, sorgte dort in der Leistungsklasse für Furore und feierte am Ende die Meisterschaft. „Ich habe von meinem damaligen Trainer Frank Ingendahl sehr viel gelernt. Er hat mich quasi auf die Niederrheinliga vorbereitet“, so van Schyndel, der dann 2016 zum 1. FC Kleve wechselte.

In der Nachwuchsabteilung des heutigen Oberligisten nahm der Gladbach-Fan eine gute Entwicklung. Mit den Aufstiegen 2016 (U15), 2018 (U17) und 2020 (U19) in die Niederrheinliga gab es auch einige Gründe, zu feiern. Der Xantener entwickelte sich auf hohem Niveau zu einem Führungsspieler, der auf der Sechserposition mit einer guten Übersicht, Zweikampf- und Kopfballstärke hervorstach. In den vergangenen drei Spielzeiten trug van Schyndel sogar die Kapitänsbinde.

Trotz seiner aggressiven Spielweise sah er bislang nur einen Platzverweis. „Eine gesunde Härte muss sein, aber an gelben Karten waren es schon einige“, sagt er mit einem Schmunzeln. Neben Ingendahl hebt van Schyndel auch seine beiden Klever Trainer Thorsten Fronhoffs und Lukas Nakielski hervor, von denen er viel mitgenommen hat und sich bestens für den Seniorenbereich vorbereitet fühlt. „Prägend werden auch die Kabinenansprachen von Dilek Özden bleiben“, so der künftige TuS-Akteur.

In seinem ersten Seniorenjahr möchte er sich an das neue Umfeld und die andere Belastung gewöhnen. „Ich kenne den Verein und auch einige Spieler aus der Jugend und habe viel Positives von der Entwicklung gehört. Das Gesamtkonzept passt“, sagt van Schyndel, der sich Schritt für Schritt entwickeln möchte. „Wenn Beruf und Sport unter einen Hut zu bringen sind, möchte ich in den nächsten Jahren die Landes- oder auch Oberliga in Angriff nehmen.“