Pflanzaktion zum Weltbienentag : Sonsbecker Grundschüler legen Wildblumenwiese an

Wildblumenwiesen sind für Insekten wichtige Nahrungsquelle und Schutzraum (Symbolfoto). Foto: Norbert Prümen

Sonsbeck Die Klasse 3b der Johann-Hinrich-Wichern-Schule in Sonsbeck will einen Beitrag zum Insektenschutz leisten. Die Kinder legen zum Weltbienentag eine große Wildblumenwiese an. Und das Engagement geht noch weiter.

Der Johann-Hinrich-Wichern-Schule in Sonsbeck ist es wichtig, Kindern zu vermitteln, dass die bedrohte Insekten- und Vogelwelt einen Lebensraum braucht. „Insekten spielen eine wichtige Rolle in der Natur. Sie sind Bestäuber für viele Pflanzen, aber auch Nahrung für viele Tiere wie Vögel, Igel und Fledermäuse“, verdeutlicht Grundschulleiter Martin Nenno. Die Klassengemeinschaft der 3 b möchte deshalb einen Beitrag zum Umweltschutz und zum Klimaschutz leisten. Hinter der Schule wird zum Weltbienentag am Donnerstag, 20. Mai, auf einer Fläche von etwa 350 Quadratmetern von den Kindern eine Wildblumenwiese eingesät werden.

„Die Wildblumenwiese soll nicht nur ein Hingucker sein, sie wird in einigen Wochen auch ein wichtiger Lebensraum und eine Nahrungsquelle für Bienen, Schmetterlinge, Vögel und Co werden“, sagt Nenno. Doch damit nicht genug: Die Kinder haben bereits im vergangenen Schuljahr zwölf Nistkästen und drei Fledermauskästen gebaut und farblich gestaltet, die der Bauhof im Schulumfeld aufgehängt hat. Auch ein riesiges Insektenhotel mit einer Trockenmauer ist entstanden, das bereits im Herbst von Insekten angenommen und genutzt worden sei.

Klassenlehrerin Bettina Winnekens erklärt: „Im Sachunterricht lernen die Kinder Wiesentiere und Wiesenblumen kennen. Dabei soll die Abhängigkeit zwischen Blumenwiese und Insektenvielfalt den Kindern bewusst werden.“

(RP)