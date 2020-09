Zusammenarbeit in Xanten : CDU und Grüne wollen direkt loslegen

Xanten CDU und Grüne haben in Xanten eine Zusammenarbeit vereinbart. Unter anderem wollen sie Parkplätze für Anwohner, mehr Grünflächen und ein Fest der Kulturen. Die erforderliche Mehrheit haben sie jetzt dafür.

Nach dem Erfolg bei der Kommunalwahl wollen CDU und Grüne in Xanten die gemeinsam vereinbarten Ziele noch in diesem Jahr auf den Weg bringen und sie 2021 realisieren. Das kündigten sie am Montag an. „Wir werden, wie in unserer Erklärung vereinbart, die zehn Punkte umsetzen“, teilte der CDU-Fraktionsvorsitzende Pankraz Gasseling an. Dazu werde es in den nächsten Tagen Gespräche mit den Grünen geben. „Jetzt können wir mit klarer Mehrheit die zehn Versprechen einlösen, die Herr Görtz, die CDU und wir den Bürgern vor der Wahl gemacht haben“, erklärten die Grünen.