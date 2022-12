Aussendungsfeier erstmals ökumenisch Das Friedenslicht wird am Niederrhein verteilt

Es dauert nur wenige Minuten, bis am Dienstagabend in allen Bänken des gut besuchten Xantener Viktor-Doms Kerzen brennen und vorsichtig in der Hand getragen oder in großen Windlichtern sicher verstaut werden. Die Flamme, die sich an diesem Abend ausbreitet, wurde in Betlehem, dem Geburtsort Jesu entzündet, von dort aus wird sie als Friedenslicht überall auf der Welt geteilt.