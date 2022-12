Ford-Oscar für Autohaus Janßen in Sonsbeck Teamgeist überzeugt die Auto-Kundschaft

Eine Schönheit ist sie nicht, und Stefan Janßen hat auch keine Ahnung, was die Skulptur auf dem hölzernen Sockel darstellen soll. Dennoch ist der Sonsbecker Ford-Händler stolz wie Oskar, dass sie vor ihm steht. Denn der Ford Chairmans‘s Award, der in diesem Jahr erstmals gendergerecht in den Ford Chairperson‘s Award umgetauft worden ist, ist für die Servicepartner des Automobilherstellers so etwas wie der Oskar für Filmschaffende.