Gas-Grundversorger für Xanten, Rheinberg, Alpen, Sonsbeck NGW bekommt mehr Anfragen

In der aktuellen Energiekrise spürt der Gasversorger NGW eine größere Nachfrage. Wie er auf Anfrage der Redaktion mitteilte, bekommt er „im Vergleich zu früher erheblich mehr Anfragen“. Außerdem wechselten „tendenziell mehr Kunden in die Grundversorgung“. Zurzeit nehme NGW neue Kunden nur in diese Grundversorgung auf. Das Unternehmen prüfe aber, seine günstigeren Sonderverträge auch wieder für Neukunden zu öffnen. „Allen unseren Kunden in der Grundversorgung haben wir in den letzten Tagen einen günstigeren Sondervertrag schriftlich angeboten.“