Rheinbergs Innenstadt am 20. Dezember gesperrt Innenstadt-Pflaster bleibt Ärgernis

Vier Tage vor Heiligabend, am 20. Dezember, werden an Holz- und Fischmarkt mitten in der Stadt Reparaturen am Straßenpflaster durchgeführt und die Durchfahrt wird deswegen gesperrt. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, müssen „Unfallgefahrenpunkte auf Grund des verschobenen Pflasters im Bereich des Holz-/Fischmarktes beseitigt werden“. Gebrochene und hochstehende Pflastersteine werden herausgenommen und provisorisch zur möglichst schnellen Beseitigung der Schäden zunächst mit Asphalt beigearbeitet. Die Arbeiten sollen maximal einen Werktag in Anspruch nehmen. Weil die Arbeiten dringend erledigt werden müssten, wird das noch vor Weihnachten geschehen.