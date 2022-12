Vor dem Halbfinale gegen Frankreich Marokko-Anhänger aus Moers bereit für die nächste WM-Sensation

Für gewöhnlich spielt der SV Scherpenberg in Blau und Weiß, den traditionellen Vereinsfarben. Oder in Schwarz oder auch mal Gelb. In diesen Tagen allerdings dominieren bei El Houcine Bougjdi, Spielmacher in Reihen des Fußball-Landesliga-Spitzenreiters, die Farben Rot und Grün. Der 37-jährige Mittelfeldspieler mit Regionalliga-Erfahrung ist zwar in Moers geboren und aufgewachsen, besitzt aber marokkanische Wurzeln. Die Familie stammt aus Agadir. Versteht sich also von selbst, dass im Hause Bougjdi seit einigen Tagen Fußball-Ausnahmezustand herrscht. Grund ist der sensationelle Marsch Marokkos bis ins Halbfinale der Weltmeisterschaft.