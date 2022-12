Pfadfinder Kaarst Das Friedenslicht geht wieder auf Reisen

Das Friedenslicht wird jedes Jahr in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet und danach von Kerze zu Kerze, von Laterne zu Laterne als Zeichen des Friedens über die ganze Welt verteilt. Genau da kommen die Pfadfinder ins Spiel: per Flugzeug, mit dem Schiff, Bussen, Bahnen, Autos und nicht zuletzt zu Fuß bringen sie das Licht in ihre Heimatorte.