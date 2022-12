Nordsee-Reise, Städtetour, Wellness-Urlaub Lions-Kalender – diese Nummern gewinnen die Hauptpreise

Bei der Auslosung der Hauptpreise am 24. Dezember nehmen wieder alle Gewinnnummern und Kalender an der Verlosung teil – also auch diejenigen, die in den vergangenen 23 Tagen bereits gewonnen haben. Die Gewinn-Nummern finden Sie in unserer Übersicht. Verlost werden an diesem Tag eine Nordsee-Reise, eine Städtetour, ein Wellness-Urlaub, ein Gasgrill und eine Esstischgruppe.