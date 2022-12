Xantener Marienschülerinnen besuchen Auschwitz „Viele von uns haben geweint“

Auschwitz liegt in Polen und war ein ganzer Komplex an Konzentrations- und Vernichtungslagern. Allein dort haben die Nationalsozialisten und ihre Helfer zwischen 1940 und 1945 mehrere Hunderttausend Menschen ermordet, unter anderem in Gaskammern – es war ein industrialisierter Massenmord. Am 27. Januar 1945 wurde der Lagerkomplex von der Roten Armee befreit. In der Nachkriegszeit wurde Auschwitz zum Symbol für den Holocaust. Seit 1996 wird in Deutschland am 27. Januar an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. In Auschwitz ist heute eine Gedenkstätte.