Aktion von St. Ulrich in Alpen Pfadfinder geben Friedenslicht von Veen aus weiter

Bevor die kleine Flamme nach langer Reise im großen Kreis der vielen niederrheinischen Pfadis im Xantener Dom in ihre Obhut gelangt, haben sich die St.-Ulrich-Pfadfinder inhaltlich mit dem aktuellen Leitmotto „Frieden beginnt in Dir“ beschäftigt. „Mut und Entschiedenheit, so die klare Erkenntnis, sind nötig, damit aus dem Frieden in mir und dem Frieden in dir ein Frieden in uns werden kann“, fasst Stamm-Sprecherin Anja Frings zusammen .