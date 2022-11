Xantener Weihnachtsmarkt So viel kosten Glühwein, Bratwurst und Poffertjes

Zum Teil sind die Preise erhöht worden. So kostete der Glühwein im vergangenen Jahr an manchen Ständen noch 3,50 Euro. Im Gespräch mit der Redaktion verwiesen Aussteller auf die höheren Energie- und Beschaffungspreise, die sie haben. Den Verbrauch an Strom und Gas könnten sie aber nicht senken, erklären sie, da die Geräte in den Hütten laufen müssten, um die Speisen zuzubereiten.