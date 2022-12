Polizei sucht Zeugen Blitzer in Budberg mit Farbe beschmiert

Unbekannte haben ein mobiles Blitzgerät, das seit einigen Tagen an der Rheinberger Straße (L 155) in Budberg abgestellt ist, mit Farbe beschmiert. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Schwarze und rote Farbe sprühten die Verursacher auf die Scheiben, das Kennzeichen und die Griffe. Ein Zeuge habe der Polizei die Sachbeschädigung am Dienstag um 15.30 Uhr gemeldet. Die Polizei Kamp-Lintfort bittet nun darum, dass sich Zeugen melden, die Hinweise zu dem Fall geben können. Sie ist unter der Telefonnummer 02842 934-0 erreichbar.