Hoher Besuch bei der Senioren Union Sonsbeck Erst wurde gesungen, dann hatte Politik das Wort beim Weckmannessen

Sie stellte sich als gebürtige Westfälin mit Wohnsitz in in der Brüner Unterbauerschaft (Hamminkeln) vor, die sich auf den Genuss des Stutenkerls freue. In einem Parforceritt durch viele Themen schaffte es Quik, in der vom Vorsitzenden eingeräumten Zeit die Politik der Landesregierung vorzustellen und auch Dinge aus dem Kreis anzusprechen. Dafür gab’s Beifall.