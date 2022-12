Pfadfinderstamm Alfred Delp Neuss Ein Non-Stop-Alleingang für das Friedenslicht

Das begann am Freitagabend, als sich die Delegation mit ihrem Kleinbus in den Autobahnverkehr Richtung Süden einfädelte. Am Steuer lösten sich Ari Laprell, Hannah Gers, Joelle Nover und Sonja Fischbach aus der Leiterrunde ab. Damit die Strecke bis Wien ohne Zwischenpause gefahren werden konnte. Vor Ort gibt es am Samstag in der Neuottakringer Kirche „Zur Heiligen Familie“ einen Gottesdienst in den Sprachen all jener Delegationen, die dort das Licht für ihr Heimatbistum beziehungsweise ihre Landeskirche abholen. Nach einem Treffen mit den deutschen Delegationen in einem Gasthaus in Wien, wo – natürlich – Wiener Schnitzel serviert wird, geht es auch schon wieder zurück. Ohne ein Bett gesehen zu haben. Im Kleinbus. Nonstop. Eine Ochsentour. Trotzdem fanden sich mit Florentine, Nora, Justus, Lennard und Jonas schnell fünf „Juffis“ (Jungpfadfinder), die unbedingt mitfahren und mitleiden wollten.