Gegen das Vergessen Xantener Schüler auf den Spuren jüdischen Lebens

Eine weitere Station der Tour war der Dom. Wie in Kirchen anderer Städte findet sich auch hier eine sogenannte Judensau, eine Skulptur, mit der Juden verhöhnt werden sollten. Dazu erfuhren die Schülerinnen und Schüler die Hintergründe. Sie besuchten auch die Krypta, in der an die Opfer des Widerstandes gegen das Nazi-Regime erinnert wird, bevor sie zur Synagoge gingen. Davor liegen Stolpersteine, genauso wie vor anderen Gebäuden. Diese Steine erinnern an Menschen, die von Nazis gedemütigt, drangsaliert, verfolgt, vertrieben oder ermordet wurden.