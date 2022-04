Johannes-Passion in Xanten : Chor, Orchester und Solisten erzählen Leidensgeschichte Jesu

Der Kammerchor Westfalen ist durch die Silvesterkonzerte einem breiten Publikum in Xanten bekannt. RP-Ar chivfoto: Olaf Ostermann Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Die Johannes-Passion von Bach wird am Samstagabend im Xantener Dom aufgeführt. Das Publikum dürfte gerade von den Gesangsstücken ergriffen sein.

Der Kammerchor Westfalen und das Barockorchester Ondeggiando führen am Samstag, 9. April, im Xantener Dom die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach auf. Das Publikum erwartet am Vorabend zu Palmsonntag ein „vielschichtiges Werk in barocker Lebendigkeit und Tiefe“, wie der Veranstalter mitteilte. Die fünf Gesangssolisten, die für diese Aufführung gewonnen werden konnten, seien mit ihrer großen Erfahrung und Souveränität diesem Werk innig verbunden, berichtet Lucius Rühl, der die Gesamtleitung innehat.

Karten gibt es bei der Tourist Information Xanten (TIX) und an der Abendkasse. Die Preise liegen im Vorverkauf zwischen 27,50 Euro und 33 Euro, sonst zwischen 30 Euro und 35 Euro. Schüler und Studenten haben freien Eintritt. Einlass ist ab 18 Uhr am Haupteingang. Für den Zutritt gilt die 2G-Regel. Innen gilt eine Maskenpflicht. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Die Johannes-Passion war von Johann Sebastian Bach für Karfreitag des Jahres 1724 in der Nikolai-Kirche in Leipzig geschrieben worden. Wie der Veranstalter erklärt, wird die Passionsgeschichte vom Evangelisten (Tenor) nach dem Evangelium des Johannes in der Luther-Übersetzung erzählt. Der Chor ist in mehreren Funktionen eingebaut: als Teil der Handlung, als Betrachter des Geschehens und in den Chorälen als Karfreitagsgemeinde. Besonders von den Choralsätzen seien Zuhörende immer wieder ergriffen, da sie durch ihre Schlichtheit, ihre Wärme und ihre überzeugende Treffsicherheit im Ausdruck überraschen und den Menschen im Innersten berührten, erklärte der Veranstalter. In den Arien der Gesangssolisten werde wie bei einer Kreuzwegstation die anteilnehmende Seele in die innehaltende Handlung der Leidensgeschichte Jesu eingewoben.

Der Kammerchor Westfalen ist einem breiten Publikum in Xanten bereits durch die Silvesterkonzerte im Dom bekannt. Die Aufführung der Johannes-Passion war zuerst in Kleve geplant gewesen, wurde aber kurzfristig nach Xanten verlegt. „Der großartige Innenraum des Doms mit seinem Lettner und Kreuz im Zentrum bildet ab, was dieses große Musikwerk unseres Kulturerbes in so berührender Dramatik in sich trägt.“

(wer)