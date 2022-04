Kirchliches Leben in Sonsbeck : Corona, Krieg und Krise der Kirche bedrücken

Pastoralreferentin Gertrud Silvaligam und Marita Gesthüsen, Vorsitzende des Pfarreirates, an der Klage- und Hoffnungsmauer. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Mehr als 60 Zettel in der Klage- und Hoffnungsmauer an der Kirche St. Maria Magdalena in Sonsbeck dokumentieren, was Menschen bewegt.

Von Hildegard van Hüüt

Seit Aschermittwoch steht sie an der Nordseite der Kirche Maria Magdalena in Sonsbeck, die Klagemauer, die der Pfarreirat nach dem Original in Jerusalem errichten ließ, damit Menschen hier ihre zu Papier gebrachten Ängste, Hoffnungen, Bitten und Wünsche hineinstecken können. Im Gespräch über eine Bestandsaufnahme wiesen Marita Gesthüsen, Vorsitzende des Pfarreirats, und Pastoralreferentin Gertrud Sivalingam zunächst noch mal auf eine nicht unwichtige Unterscheidung hin. „Während Jerusalem nur den Begriff Klagemauer trägt, heißt die in Sonsbeck Klage- und Hoffnungsmauer, eine sehr bewusste Bezeichnung“, so die beiden Initiatorinnen.

Annähernd 60 Zettel, geschrieben von Kindern bis hin zu Seniorinnen und Senioren, haben Gesthüsen und Sivalingam in den ersten vier Wochen in der Mauer vorgefunden. „Die Hälfte bringt Ängste und Bitten zur Corona-Pandemie und vor allen Dingen zum Ukraine-Krieg zum Ausdruck“, erzählen die beiden. Flehentliche Äußerungen wie „Lieber Gott, der Krieg und Corona sollen aufhören!“ und „Kein Krieg, Gesundheit und Liebe für alle!“ haben sie beispielsweise vorgefunden.

Die andere Hälfte greift teils emotional Unzulänglichkeiten und Missstände der Amtskirche auf. Die lückenlose Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch, eine bessere Stellung von Frauen in der kirchlichen Hierarchie, der Wunsch nach einer Kirche, die ihrem ursprünglichen Auftrag wieder mehr gerecht wird, aber auch die Sehnsucht nach einem Fortbestand der Kirche werden thematisiert. „Wir fordern ein Mitspracherecht der Frauen in allen Bereichen ein“, „Gleichbehandlung aller Menschen mit Respekt“ und „Keine Hinhaltetaktiken von Seiten des Vatikan mehr“, heißt es beispielsweise auf Zetteln in der Mauer. Besorgt zeigt sich ein Autor: „Ich habe Angst, dass die Kirche ganz verschwindet!“

Gesthüsen und Sivalingam sprachen auch über die Entwicklung der Kirche in ihrer Gemeinde. So sprachen sie über die Arbeit der Maria 2.0.-Gruppe und über das Bekenntnis eines Gemeindemitgliedes zur Bewegung „outinchurch“. Neue Sichtweisen, Mut zur Erneuerung und Veränderungen böten Chancen für den Bestand der Kirche, meinen die beiden Frauen. Die Bezeugung des Glaubens fordere Christinnen und Christen weiter auf zu einem Handeln, das sich am Gebot zur Nächstenliebe orientiere. Das sei ein wichtiges Zeugnis nach außen. Aber auch die seit Jahrhunderten in Kirchen gefeierten Gottesdienste müssten offener und in neuen Formen gestaltet werden, sind die beiden Frauen überzeugt, die in der Gemeinde Verantwortung tragen.

Angebote wie die Klage- und Hoffnungsmauer, die geplanten „Kraftorte“ sowie mit Friedenstauben geschmückte blühende Bäumchen in den Wochen vor Ostern seien gerade jetzt sehr gute Möglichkeiten, die Kirche nach außen hin zu öffnen und den Gemeindemitgliedern Wege zu selbstbestimmtem Handeln aufzuzeigen. Das Leitmotiv kirchlichen Handels formulieren die beiden engagierten Sonsbeckerinnen so: „Wir müssen unsere Mitmenschen da abholen, wo sie stehen.“

Titus (7 Jahre) und Eva Wigge stecken den zusammengerollten Zettel mit ihren Gedanken in eine der Maueröffnungen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Genau diese Möglichkeit biete die für die Fastenzeit errichtete Klage- und Hoffnungsmauer in außergewöhnlicher Weise. Das darf man den Initiatorinnen gewiss bescheinigen, zumal die Äußerungen nicht nur für die Arbeit in der heimischen Pfarrgemeinde Früchte tragen sollen, sondern auch Bischof Felix Genn nach Münster übermittelt werden. Der Pfarreirat St. Maria Magdalena lädt alle Mitbürger, die die Klage- und Hoffnungsmauer bisher noch nicht zum Ausdruck ihrer Gedanken, Gefühle oder Gebete genutzt haben, dazu ein, das noch bis zum kommenden Sonntag, Palmsonntag, zu tun. Am Dienstag der Karwoche, 12. April, sollen die hinterlegten Beiträge Inhalt des Abendgottesdienstes in der Pfarrgemeinde sein.

