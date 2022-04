Hilfsaktion : Mitsingen beim Hagios-Friedenskonzert von APH in Xanten

Gesungen werden soll im Xantener Dom. Foto: RP/Markus Werning

Kevelaer/Xanten Menschen, die Spaß am gemeinsamen Singen haben, sollen sich zu einem großen Chor zusammenfinden. Jetzt kann man sich dafür anmelden.

Die erste Friedensaktion der Kevelaerer Aktion pro Humanität (APH) in diesem Jahr ist für Freitag, 29. April, 19.30 Uhr im Xantener Dom vorgesehen. Es wird eine ungewöhnliche Aktion, und alle, die Spaß am Singen haben, sind eingeladen, sich zu einem großen Friedenschor zusammenzufinden. Helge Burggrabe, Musiker und Komponist und Gründer der „Hagios-Liedernächte“, wird auf Einladung der APH mit hoffentlich vielen Gästen und Chören gemeinsam den Frieden besingen. Motto: Pace et bene – Frieden und Liebe.

Die Hagios-Liedernacht ist ein Mitsing-Konzertprojekt, das von kontemplativer Stille bis zu kraftvollem, vielstimmigem Gesang reicht.

„Erfinder“ Helge Burggrabe (er lebt in Fischerhude bei Bremen) möchte Kunst und Spiritualität verbinden. Kirche soll sich in einen großen Klangraum verwandeln – und jeder und jede kann dabei sein. Helge Burggrabe realisierte bereits viele innovative Kulturprojekte in großen Sakralräumen wie der Kathedrale von Chartres, der Dresdner Frauenkirche, im Kölner Dom oder im Pantheon in Rom. Er gestaltete bereits 60 Hagios-Mitsingkonzerte mit Tausenden Mitsängern.

Nun kommt er in den Xantener Dom, leitet das erste Hagios-Mitsingkonzert am Niederrhein und hilft der Stiftung Aktion pro Humanität mit einer Benefiz-Liedernacht für ein Hilfsprojekt im westafrikanischen Niger. Einem Land, das von Terror und Unfrieden permanent erschüttert ist, wo Hunderttausende Menschen im eigenen Land auf der Flucht sind und im Sahel millionenfach von der Teilhabe in unserer Welt abgeschnitten sind. Hunger und existentiellste Armut erleiden. Frieden ersehnen.

„Jede und jeder ist herzlich willkommen, es gibt an diesen Hagios-Abenden keine falschen Töne“, sagt Helge Burggrabe. „Hagios-Konzerte laden in aller Offenheit und Ruhe zum Innehalten, Lauschen und Mitsingen ein. Nicht der perfekte Gesang prägt das Miteinander, sondern die Freude, sich berühren zu lassen von der eigenen Stimme als Ausdrucksmöglichkeit der Seele, vom Miteinander im sakralen Raum.“

APH ruft nun Sängerinnen und Sänger aus Chören am Niederrhein auf, beim Hagios-Friedensprojekt im Xantener Dom mitzumachen. Und natürlich kann auch mitsingen, wer nicht in einem Chor organisiert ist. Es sind keine großen Trainingsrunden vonnöten. Wer Lust hat, dabei zu sein, schickt eine Mail an aktionph@gmail.com

Es werden für das Friedenskonzert am 29. April im Xantener Dom die zum Veranstaltungstag gültigen Corona-Regeln gelten. Der Eintritt ist frei. Im Sinne der Benefiz-Intention des Hagios-Mitsingkonzertes wird eine Spende erbeten.