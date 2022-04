Provisorium soll überflüssig werden : Deutsche Glasfaser will Wardt-Leitung bald erneuern

Xanten Etwa 200 Haushalte in Xantens Ortsteil Wardt bekommen Internet und Telefon über eine provisorisch verlegte Leitung. Diese war schon zweimal beschädigt – und soll daher durch eine endgültige Verbindung ersetzt werden.

Die Kunden der Deutschen Glasfaser in Xantens Ortsteil Wardt können auf eine zuverlässigere Internet- und Telefonverbindung als zuletzt hoffen. Das Unternehmen kündigte am Mittwoch an, dass es ein Stück der Leitung, die ins Dorf führt, in der nächsten Woche neu verlegen lässt. Dadurch soll das Provisorium, mit dem die Deutsche Glasfaser zurzeit etwa 200 Haushalte in Wardt mit Internet und Telefon versorgt, überflüssig werden, sodass es wieder abgebaut werden kann, wie ein Firmensprecher am Mittwoch unserer Redaktion sagte.