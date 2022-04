Sanierung früher fertig : Klappbrücke in Wardt ist wieder frei

Am Mittwochnachmittag rollte der Verkehr erstmals seit Oktober wieder in beiden Richtungen über die Klappbrücke in Wardt. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Die Sanierung der Klappbrücke in Wardt ist früher abgeschlossen als geplant. Es fehlt nur noch eine Funktionsprüfung. Der Verkehr kann wieder in beide Richtungen rollen. Schiffe müssen aber noch warten.

Die Klappbrücke in Xantens Ortsteil Wardt ist am Mittwoch nach mehrmonatiger Sanierung wieder für den Verkehr freigegeben worden – rund zwei bis drei Wochen früher als geplant. Am Nachmittag rollten Autos und Fahrradfahrer wieder über das Bauwerk. Für die Arbeiten war es zuerst wochenlang ganz und anschließend halbseitig gesperrt gewesen. Eine Umleitung führte während dieser Zeit über die landwirtschaftliche Brücke und die Straße Am Bruckend.